В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей

Состояние водителей в Подмосковье оценит искусственный интеллект. В Минтрансавто заработала система автоматизированного медицинского осмотра для работников общественного транспорта.

Она распознает личность человека по лицу, а затем оценивает его состояние – измеряет температуру тела, давление, пульс и проверяет на алкоголь. Такие осмотры водители будут проходить перед и после выхода на работу.

Результаты в режиме онлайн будут направляться инспектору. В случае каких-то проблем он сможет отстранить водителя от работы. 30 автоматизированных комплексов появились Долгопрудном, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове, Люберцах и Подольске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.