В Москве выявлено 4 699 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице за последние сутки выявили 4 699 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 1 375 человек, на ИВЛ находятся 536 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 2 477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 516 617", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе скончались 70 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее в Московской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников торговли, транспорта, общепита, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.