12 мая, 07:15Общество
В июне россиян снова ждут длинные выходные на День России
В июне россиян снова ждут длинные выходные на День России. Они продлятся с 12 по 15 число включительно.
Отдохнуть четыре дня подряд получится благодаря переносу нерабочего дня с 8 марта, 11 июня перед праздниками будет сокращенный рабочий день.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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