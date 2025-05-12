В июне россиян снова ждут длинные выходные на День России. Они продлятся с 12 по 15 число включительно.

Отдохнуть четыре дня подряд получится благодаря переносу нерабочего дня с 8 марта, 11 июня перед праздниками будет сокращенный рабочий день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.