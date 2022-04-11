Минтруд РФ разработал стандарты по социальной адаптации безработных на рынке труда.

Дмитрий Медведев назвал банальным воровством попытки задержать российские картины на Западе.

Фермеры в Эквадоре протестуют на фоне невозможности поставлять бананы в РФ.

