Магазины "Сделано в Москве" впервые присоединились к акции "Москва помогает"

Сеть фирменных магазинов "Сделано в Москве" впервые присоединилась к акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и продлится с 2 по 23 февраля.

В пунктах сбора принимают мужские подарочные наборы, средства гигиены, термобелье, перчатки, носки и кондитерские изделия. В магазинах "Сделано в Москве" установлены специальные ящики для сбора вещей, а посетители могут приобрести продукцию локальных брендов, которая также будет передана бойцам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.