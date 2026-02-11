Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 февраля, 15:30

Общество

Магазины "Сделано в Москве" впервые присоединились к акции "Москва помогает"

Циклон принесет в Москву потепление и снегопады

Новая волна обильных снегопадов накрыла Москву

"Специальный репортаж": Индия в Москве

"Качество жизни": врач рассказала, какие гормоны влияют на сон

"Новости дня": россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"

"Деньги 24": исследование показало, что 36% покупателей новостроек ожидают снижения цен

Специалисты службы экстренного реагирования отметят профессиональный праздник 11 февраля

В Россию завезут капибар из Перу для размножения

В России утвержден новый профессиональный стандарт врача скорой помощи

Сеть фирменных магазинов "Сделано в Москве" впервые присоединилась к акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и продлится с 2 по 23 февраля.

В пунктах сбора принимают мужские подарочные наборы, средства гигиены, термобелье, перчатки, носки и кондитерские изделия. В магазинах "Сделано в Москве" установлены специальные ящики для сбора вещей, а посетители могут приобрести продукцию локальных брендов, которая также будет передана бойцам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществобизнесгородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

