Циклон принесет в Москву потепление и снегопады

Погодную ситуацию в Москве начал формировать пришедший в город циклон. Утром 12 февраля ожидается минус 6 градусов, днем потеплеет до минус 3, к вечеру возможно 0 градусов. Ожидаются обильные снегопады.

Влажность воздуха составит около 95%, атмосферное давление понизится до 732 миллиметров ртутного столба. В связи с изменениями погоды автоматика на тепловых пунктах отрегулировала температуру отопления в жилых домах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.