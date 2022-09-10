Телеканал Москва 24 проведет розыгрыш автомобилей по программе "Миллионов призов"

10 сентября на телеканале Москва 24 проходит большой розыгрыш. Скоро определятся победители среди тех, кто дистанционно проголосовал 9 сентября до 20:00. На кону 50 автомобилей по программе "Миллионов призов".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.