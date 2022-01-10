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Новосибирску вручили титул новогодней столицы России

общество праздники регионы происшествия видео Иван Лозовой Кристина Курума

Нижний Новгород передал титул новогодней столицы России Новосибирску. На знаменитой нижегородской ярмарке властям Новосибирска также вручили символ новогодней столицы – снежинку. На этот раз она была выполнена в технике казаковской филиграни. Проект "Новогодняя столица России" в 2012 году запустило министерство культуры для развития туризма в стране. Ежегодно экспертный совет на основе заявок выбирает город, которому присваивается этот статус. Победитель конкурса должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие.

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В Волгограде можно встретить зеленых собак. Видео с животными странного окраса выложили в Сеть. Позже выяснилось, что в городе, для того чтобы люди не воровали горячую воду из батарей центрального отопления, ее окрашивают в зеленый цвет. Вышло так, что трубу теплоцентрали прорвало на улице недалеко от места, где видели зеленых собак.

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Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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