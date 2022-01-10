Новосибирску вручили титул новогодней столицы России

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Нижний Новгород передал титул новогодней столицы России Новосибирску. На знаменитой нижегородской ярмарке властям Новосибирска также вручили символ новогодней столицы – снежинку. На этот раз она была выполнена в технике казаковской филиграни. Проект "Новогодняя столица России" в 2012 году запустило министерство культуры для развития туризма в стране. Ежегодно экспертный совет на основе заявок выбирает город, которому присваивается этот статус. Победитель конкурса должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие.
В Якутске поймали гигантского пса, которого прозвали королем бродячих собак. Специалисты по отлову животных сумели посадить его на цепь в кузове автомобиля. Но даже там пес пытался вырваться на свободу и разодрал тент. В городе объявлен режим ЧС, после того как стая бродячих собак загрызла 54-летнюю женщину. Отловлено уже примерно 400 бездомных животных.
В Волгограде можно встретить зеленых собак. Видео с животными странного окраса выложили в Сеть. Позже выяснилось, что в городе, для того чтобы люди не воровали горячую воду из батарей центрального отопления, ее окрашивают в зеленый цвет. Вышло так, что трубу теплоцентрали прорвало на улице недалеко от места, где видели зеленых собак.
На Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге иномарка заехала на отбойник. Внедорожник повис на ограждении после того, как съехал с дороги. В комментариях к ролику пишут, что водителю сильно повезло – на обочине была куча неубранного снега. Она сработала как трамплин, иначе машина просто разбилась о металлическое ограждение.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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