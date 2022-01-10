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Синоптик спрогнозировал увеличение высоты снежного покрова в Москве на 15 см

Снежный покров в Москве увеличится на 15 см
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 10 января, в Москве значительно увеличится высота снежного покрова. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя рабочая неделя в Москве и Подмосковье начинается с сильнейшего снегопада, который будет идти весь понедельник. Снега выпадет много. Высота снежного покрова увеличится на 10–15 сантиметров, что очень много", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Метеоролог пояснил, что обильный снегопад вызван столкновением воздушных масс с севера и юга. Он затронет не только европейскую часть России, но также Черноземье и Нечерноземье.

Обильный снегопад начался в столице накануне вечером. В МЧС сообщили, что снег, гололедица и ветер с порывами до 12 метров в секунду сохранятся в Московском регионе до полудня понедельника, 10 января. Погодное предупреждение также распространено в Подмосковье. Период его действия – до 12:00 10 января.

При этом на новой рабочей неделе жителей Московского региона ожидает переменчивая погода – будут морозы и оттепель. Об этом Вильфанд рассказал ранее.

Он отметил, что похолодание станет заметным в ночь на среду и четверг. В ночь на 13 января столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса. При этом днем в четверг начнется резкое потепление, а в пятницу, 14 января, температура будет стремиться к 0.

Почти 2 см снега выпало в ряде районов Москвы за несколько часов

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