В первый день выборов в Москве онлайн проголосовало более миллиона человек

Явка на выборах муниципальных депутатов в Москве к 20:00 9 сентября превысила 16%.

Проголосовать успели уже более миллиона человек, большинство сделали это онлайн.

При этом система дистанционного электронного голосования весь день подвергается массированным хакерским атакам. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.