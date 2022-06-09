В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений

Депутаты Госдумы предлагают запретить пропаганду нетрадиционных отношений среди взрослых. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 10 миллионов рублей.

Будут ли теперь вырезать сцены из фильмов, убирать книги с полок и снимать спектакли? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

