Москвичам продают абонементы в фитнес-клуб без света и с неработающими тренажерами

В московском фитнес-клубе "Фитклаб" в районе Лихоборы посетители тренируются без света и с частично неработающим оборудованием. При этом организация продолжает продавать новые абонементы.

По словам клиентов, электричества в залах и раздевалках нет уже более трех недель. Кроме того, как утверждают сотрудники, им не выплачивают зарплату уже несколько месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

