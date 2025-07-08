В Москве вырос спрос на шаманские практики

В Москве набирают популярность шаманские практики и занятия с поющими чашами. Саундхилинг, пришедший из Южной Азии, обещает избавление от стресса, гармонию и даже крепкое здоровье. Москвичи отправляются на такие сеансы ради душевного спокойствия.

Индивидуальные занятия стоят от 10 тысяч рублей, групповые – от 1,5 тысячи. Медики подчеркивают: если есть серьезные заболевания, такие как онкология или тромбозы, заниматься подобными практиками не рекомендуется. Саундхилинг – это способ расслабиться, но не альтернатива квалифицированной помощи врача.

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