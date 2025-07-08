Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 07:30

Общество

В Москве вырос спрос на шаманские практики

В Москве вырос спрос на шаманские практики

Россияне начали покупать наборы для самостоятельного лечения зубов

В России с 1 сентября ограничат снижение премий за нарушения на работе

В России упростили сделки с жильем, купленным на маткапитал в ипотеку

10 и 11 июля станут самыми жаркими днями недели в Москве

"Утро": 32 градуса ожидается в Москве днем 8 июля

Жара до 32 градусов ожидается в Москве 8 июля

Москвичи поделились кадрами заката 7 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июля

В Москву пришел жаркий воздух из Африки и Средиземноморья

В Москве набирают популярность шаманские практики и занятия с поющими чашами. Саундхилинг, пришедший из Южной Азии, обещает избавление от стресса, гармонию и даже крепкое здоровье. Москвичи отправляются на такие сеансы ради душевного спокойствия.

Индивидуальные занятия стоят от 10 тысяч рублей, групповые – от 1,5 тысячи. Медики подчеркивают: если есть серьезные заболевания, такие как онкология или тромбозы, заниматься подобными практиками не рекомендуется. Саундхилинг – это способ расслабиться, но не альтернатива квалифицированной помощи врача.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика