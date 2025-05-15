Стоматолог Балакирева: ремонт зубов гель-лаком может привести к их потере

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Наращивание зубов гель-лаком может привести к их потере и аллергической реакции. Об этом Москве 24 рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

Ранее в Сети появились видео, на которых мастера по маникюру восстанавливают поломанные зубы с помощью базы для наращивания ногтей. По данным СМИ, такой материал стоит всего 200–300 рублей.

По мнению Балакиревой, из-за таких экспериментов можно вообще остаться без зуба.

"Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами", – отметила врач.





Мария Балакирева стоматолог-ортодонт Если пломба завышена, зубочелюстная система не будет равномерно распределять нагрузку, что может привести к повторному сколу. При этом велик риск, что скол уйдет еще глубже в ткань под десну и придется удалять зуб.

Также гель-лак при попадании на слизистую может вызвать сильную аллергическую реакцию. Плюс со слюной он попадет внутрь организма, это может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до сильной интоксикации и анафилактического шока, отметила стоматолог.

"В целом я не уверена, что такие конструкции могут нормально держаться, потому что не происходит сцепления с эмалью зуба. Ведь даже пломбы иногда вылетают, хотя специалисту приходится проводить процедуры для ее правильной фиксации", – заключила Балакирева.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, чем опасен тренд на подтачивание зубов пилкой для ногтей. По его словам, это приводит к появлению гиперчувствительности: начинается острая реакция на горячее, холодное, сладкое, кислое, прикосновение и пережевывание пищи.

