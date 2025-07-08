08 июля, 07:30Общество
Россияне начали покупать наборы для самостоятельного лечения зубов
Все больше россиян пытаются лечить зубы самостоятельно. На маркетплейсах продаются наборы, которые позволяют поставить пломбу за несколько минут и избежать посещения стоматолога.
За последний год цены на услуги специалистов выросли примерно на 15%, а набор самостоятельного лечения стоит от 150 рублей. Врачи предупреждают, что это может привести к развитию инфекций, потере зубов и поражению костной ткани.
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