Россияне начали покупать наборы для самостоятельного лечения зубов

Все больше россиян пытаются лечить зубы самостоятельно. На маркетплейсах продаются наборы, которые позволяют поставить пломбу за несколько минут и избежать посещения стоматолога.

За последний год цены на услуги специалистов выросли примерно на 15%, а набор самостоятельного лечения стоит от 150 рублей. Врачи предупреждают, что это может привести к развитию инфекций, потере зубов и поражению костной ткани.

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