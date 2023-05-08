Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Общество

Роспотребнадзор опубликовал список регионов с угрозой заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор опубликовал список регионов с угрозой заражения клещевым энцефалитом

В московском регионе прошедшей ночью температура опустилась до минус 4 градусов

Российских блогеров проверят на уклонение от уплаты налогов

В Волгограде стартовало традиционное лазерное шоу "Свет Великой Победы"

Болельщик сделал предложение своей девушке на матче в Санкт-Петербурге

Волонтеры продолжают рассказывать москвичам о военной службе по контракту

Больше двух тысяч гектаров обработали в Москве от клещей с начала весны

Новости часа: школа и 20 домов горят в деревне в Курганской области

Заморозки до -2 градусов могут установиться в столице предстоящей ночью

Свыше 20 тысяч человек в РФ пострадали от укусов клещей

Роспотребнадзор опубликовал список регионов, в которых наиболее велика угроза заражения клещевым энцефалитом. В список вошел юг России, куда тепло пришло раньше.

Однако риск получить укус клеща есть и за Уралом, и на Дальнем Востоке. Этой весной к врачам уже обратились более 20 тысяч человек. В Московской области энцефалитных клещей нашли только в Дмитровском и Талдомском районах.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика