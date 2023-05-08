Роспотребнадзор опубликовал список регионов с угрозой заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор опубликовал список регионов, в которых наиболее велика угроза заражения клещевым энцефалитом. В список вошел юг России, куда тепло пришло раньше.

Однако риск получить укус клеща есть и за Уралом, и на Дальнем Востоке. Этой весной к врачам уже обратились более 20 тысяч человек. В Московской области энцефалитных клещей нашли только в Дмитровском и Талдомском районах.

Подробнее – на телеканале Москва 24.