Пожар на стройплощадке на западе Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожар на строительной площадке жилого комплекса "Новое Очаково" на западе Москвы потушен. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на компанию-застройщика "ПИК".

"Возгорание строительных материалов произошло на открытой площадке, огонь не затронул корпуса домов", – рассказал представитель компании.

По его словам, для тушения возгорания на место прибыли пять пожарных расчетов. Пожар был потушен в 17:22. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время причины ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, в недостроенном здании ЖК в районе Очаково-Матвеевское загорелись строительные материалы на площади 40 "квадратов". По словам очевидцев, черные клубы дыма от пожара видны из Северного Чертаново, Ясенево, Одинцово, а также из Красногорска.

Позже появилась информация, что площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. На стройке горели гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.