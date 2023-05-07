17:21Происшествия
Пожар на стройке произошел на западе Москвы
Отмечается, что в недостроенном здании ЖК в районе Очаково-Матвеевское загорелись строительные материалы. Предварительно, в происшествии нет пострадавших, однако очевидцы заметили на крыше здания людей.
В настоящее время пожарные расчеты работают на месте.
По словам очевидцев, черные клубы дыма от пожара видно из Северного Чертаново, Ясенево, Одинцово, а также из Красногорска.
Немногим позже появилась информация, что площадь пожара выросла до 500 "квадратов", передает ТАСС. В настоящее время на стройке горит гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.
Ранее сообщалось, что жителей трех деревень Курганской области и пригорода Кургана пришлось эвакуировать из-за угрозы задымления и пожара.
Угроза распространения огня есть в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.
Читайте также