Открытое горение на складах с резиной в Екатеринбурге ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на складах с резиной и легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 16:30 (по московскому времени. – Прим. ред.) открытое горение на пожаре в городе Екатеринбурге ликвидировано", – заявили в ведомстве.

Возгорание двух складских помещений в Екатеринбурге произошло около полудня 5 мая. Изначально площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, однако достаточно скоро она увеличилась до 4 "квадратов". В ликвидации огня задействованы около 80 человек и свыше 20 единиц техники.

Позже в МЧС РФ заявили, что огонь на складах в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров.

Пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями локализовали в Екатеринбурге