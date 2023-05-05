Площадь пожара на складах в Екатеринбурге увеличилась до 4 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь возгорания на складах в Екатеринбурге выросла в два раза, до 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"Огонь перекинулся на растительность. Тушение пожара продолжается. Огнеборцы принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий, ветреная погода", – говорится в сообщении.

В ведомстве поделились, что к ликвидации возгорания привлекли около 80 человек и свыше 20 единиц техники.

Пожар на складах с легковоспламеняющимися жидкостями на улице Базальтовой в Екатеринбурге произошел в пятницу, 5 мая. Там воспламенился пластиковый мусор на промышленной площадке.

Спасатели зафиксировали горение на двух очагах. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар произошел в селе на границе Свердловской и Тюменской областей