Пожар на складах в Екатеринбурге локализовали на площади 4 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание на складах в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ

"В 14:07 по московскому времени пожар локализован на площади 4 000 квадратных метров", – сказали в ведомстве.

Информация о возгорании двух складских помещений в Екатеринбурге появилась в районе полудня 5 мая. Известно, что там хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина.

Изначально площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, однако достаточно скоро она увеличилась вдвое. В ликвидации огня задействованы около 80 человек и свыше 20 единиц техники.



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