Склады с легковоспламеняющимися жидкостями загорелись в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловск"

Склады с легковоспламеняющимися жидкостями загорелись на улице Базальтовой в Екатеринбурге. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина. Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте пожара", – говорится в публикации ведомства.

Когда пожарная бригада только прибыла на место происшествия, было установлено, что горит пластиковый мусор на промышленной площадке. Происходило горение на двух очагах.

В настоящее время спасатели делают все, чтобы устранить возгорание. В МЧС также уточнили, что информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее стало известно, что в селе Успенка Тюменской области загорелись 13 жилых домов. Сообщалось, что спасатели эвакуировали 370 детей из местного детского психоневрологического диспансера, 45 человек – из дома престарелых и 79 человек, находившихся в постройках, которые расположены в непосредственной близости к лесу.

Позднее возгорание было локализовано на площади в 3 900 квадратных метров. В МЧС сообщили, что от огня удалось отстоять более тысячи жилых домов.



Пожар произошел в селе на границе Свердловской и Тюменской областей