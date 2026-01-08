Эксперты по этикету назвали нормальным передаривать или продавать полученные подарки

После новогодних праздников на онлайн-площадках значительно увеличилось количество объявлений о продаже "неподошедших" подарков. Как объясняют эксперты по этикету, передаривать или продавать полученный подарок это нормально.

После вручения он становится собственностью получателя, который вправе распоряжаться им как угодно. Чаще всего под реализацию попадают так называемые универсальные подарки: готовые наборы с маркетплейсов, косметика или кухонная техника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.