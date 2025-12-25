Собянин: за год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие 4,5 тыс школьников

Более 4,5 тысяч школьников в этом году приняли участие в проекте "Урок с чемпионом", сообщил в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин. Число участников стало втрое больше, чем в прошлом году.

На встречах ребята знакомятся с олимпийскими чемпионами, победителями мировых, европейских и российских турниров, получают профессиональные советы и узнают больше о спорте.

