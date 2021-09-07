В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина

"Почта России" не будет продавать вино по ночам. Об этом заявил замгендиректора компании.

С 1 января в России начинается масштабный эксперимент – "Почта" запускает специальный сервис, с помощью которого можно будет в режиме онлайн заказать доставку вина российского производства. При этом будут соблюдаться все действующие временные ограничения. Остальные детали эксперимента пока неизвестны.

Пилотный проект предлагают провести в Москве, Московской области и Мордовии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.