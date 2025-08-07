Россиян могут штрафовать за грязные окна и двери дома

В России за нарушение санитарных норм в жилых помещениях могут выписать штраф за грязные окна или входную дверь. По словам юристов, взыскание грозит только в случаях, если есть признаки гниения, зловоние или угроза распространения инфекций.

Если антисанитария подтверждается, штраф для граждан составляет от 500 рублей до 1 тысячи. Должностные лица заплатят в два раза больше. Для юридических лиц сумма взыскания достигает от 10 до 20 тысяч рублей.

