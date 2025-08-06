Форма поиска по сайту

06 августа, 12:30

Общество

Глава Росмолодежи Гуров объяснил популярность волонтерства в России

Около 27% населения России являются волонтерами или занимаются такой деятельностью. Как объяснил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, в настоящее время данная деятельность – это не только модная тенденция, но и внутреннее стремление, которое движет людьми.

Он подчеркнул, что в рамках национального проекта "Молодежь и дети" до 2030 года планируется увеличить данный показатель до 45%.

Большое интервью с Григорием Гуровым выйдет в среду, 6 августа, в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

