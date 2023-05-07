На улице Яблочкова в Москве ежедневно открыт единый пункт отбора на контрактную службу. Туда могут прийти москвичи и жители других регионов России.

Сотрудники оформляют документы в режиме одного окна. Претендентам на месте помогают сориентироваться волонтеры. Кстати, добровольцы после заключения контракта, проходят обучение на лучших полигонах Подмосковья.

Подробную информацию об условиях набора можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или в специальном чат-боте в Telegram.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

