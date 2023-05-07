Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Чат-бот "Спаси сову" для помощи диким животным запустили в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Сервис разработали совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", – отметили в сообщении.

С помощью чат-бота граждане могут быстро сообщать о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними. Чтобы оставить заявку, необходимо запустить бота, затем заполнить графы с адресом, где было обнаружено нарушение, вид и количество особей. Кроме того, можно оставить фото или видео.

В свою очередь, сотрудники Управления государственного экологического контроля департамента природопользования оперативно обработают обращение и проверят факт незаконной деятельности по указанному месту.

Уточняется, что в прошлом году неравнодушные граждане помогли спасти от уличных фотографов 37 сов, 3 ястребов, 2 приматов и питона. Животных передали в Центр реабилитации диких животных. Все они туда поступили изможденными, с проблемами со здоровьем. Для их восстановления проводится необходимая длительная реабилитация.

Ранее сообщалось, что правоохранители Краснодарского края пытаются установить личность блогера, которая публиковала издевательства над котами и хомяками.

Полиция организовала необходимые мероприятия по установлению фактического места происшествия, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов действий.



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