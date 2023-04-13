Полиция Краснодарского края начала поиски издевающейся над животными девушки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители Краснодарского края пытаются установить личность блогера, которая публиковала издевательства над котами и хомяками. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МВД по региону.

"В краевых телеграм-каналах опубликованы тревожные сообщения о девушке, которая публикует в социальных сетях видео издевательств над животными. В дежурную часть управления МВД по Краснодару поступило 9 сообщений от небезразличных граждан с просьбой разобраться в ситуации", – говорится в сообщении.

Полиция организовала необходимые мероприятия по установлению фактического места происшествия, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов действий.

До этого в Telegram были созданы два канала, на которых, по предварительной информации, девушка рассказывала, как издевается над котами и хомяками. Она предлагала своим подписчикам выбрать способ пытки над животными. При этом на эти каналы подписались около полутора тысяч человек.

Ранее сообщалось, что треш-стример Николай Черепанов поделился роликом с издевательствами над котом. Он качал животному пресс и лежал на питомце. Пользователи попросили забрать животное у мужчины. Впоследствии полиция изъяла у стримера кота и передала зоозащитникам.

Калужская полиция закрыла дело, связанное с ударом собаки бутылкой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!