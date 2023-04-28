Почта, банки и больницы: как будут работать госучреждения Москвы в майские выходные

Майские выходные в 2023 году продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. Большинство государственных и социальных учреждений в эти даты будут работать по особому графику. Подробнее – в материале Москвы 24.



Поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 29 апреля и 6 мая с 09:00 до 18:00, сообщил столичный Депздрав. 30 апреля, а также 1, 7, 8 и 9 мая учреждения заработают с 09:00 до 16:00.

Отделения помощи на дому с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая будут работать с 09:00 до 18:00.

Травматологические пункты и кабинеты ОРВИ для взрослых пациентов будут работать в часы поликлиник. График круглосуточных травмпунктов не изменится.

Детские поликлиники будут открыты только 29 апреля и 6 мая с 09:00 до 15:00. При этом москвичи смогут обратиться за медицинской помощью на дому с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая с 09:00 до 15:00. Вызовы будут приниматься до 14:30.

График кабинетов ОРВИ: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая с 09:00 до 15:00. Травмпункты при детских поликлиниках будут работать с 08:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты не изменят режим работы: с 06:30 до 15:00.

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в поликлиниках 29 апреля и 6 мая будут открыты с 09:00 до 18:00, 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая – с 09:00 до 16:00.

Пункт вакцинации от COVID-19 в ГУМе с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 7 мая не изменит график – с 10:00 до 21:00. Однако 8 мая часы работы сократятся с 10:00 до 14:00.

Женские консультации 29 апреля и 6 мая будут принимать посетителей на базе одной из консультаций административного округа с 09:00 до 15:00. 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая прием будет вестись с 09:00 до 16:00.



"Почта России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 и 9 мая станут выходными для всех отделений "Почты России". 8 мая офисы заработают по графику воскресенья. Исключение – круглосуточные пункты в Москве и Санкт-Петербурге, они будут работать в прежнем режиме.

На сайте организации уточнили, что в выходные дни почтальоны не будут разносить письма и печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному отделениями Социального фонда РФ для каждого региона.

С 2 по 7 мая офисы почты по всей стране заработают в прежнем режиме. Уточнить актуальное расписание ближайшего отделения можно на сайте или в мобильном приложении.



Банки

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Все офисы Сбербанка 28 апреля работают в стандартном режиме. 29 апреля и 6 мая будут открыты лишь те точки, график которых предусматривает работу в субботу, а 30 апреля и 7 мая примут посетителей только те отделения, которые функционируют по воскресеньям.

1, 8 и 9 мая станут нерабочими днями, будут открыты только дежурные офисы. Ознакомиться с их графиком можно в мобильном приложении банка. 2 мая отделения примут посетителей в обычном режиме.

С 29 апреля по 1 мая и с 6-го по 9-е обслуживание корпоративных клиентов проводиться не будет. Исключение – операции по регистрации бизнеса и открытия некоторых видов счетов.

Для отделений Альфа-Банка 1, 7, 8 и 9 мая станут нерабочими днями. С 2-го по 5-е офисы будут функционировать по стандартному графику.

6 мая отделения, которые работают пять дней в неделю, будут закрыты. А офисы с графиком шесть и семь дней в неделю примут посетителей по стандартному расписанию.

Офисы "ВТБ" 1 и 9 мая будут закрыты. Физические лица смогут обратиться только в дежурные отделения, услуги для юрлиц в эти даты оказываться не будут. С 2 по 7 мая банки заработают в прежнем режиме. 8 мая отделения будут функционировать по графику воскресенья, сокращенному на час.



Транспорт и штрафстоянки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Дептрансе предупредили, что МЦК 1 мая, а также с 6-го по 9-е будет работать с 12:30 до 18:00. Интервал между поездами составит четыре минуты.

С 2 по 5 мая поезда будут ходить с интервалом четыре минуты с 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00. В остальное время составы будут ходить через каждые восемь минут.

Разрешение на возврат эвакуированной машины водители смогут получить с 1 по 9 мая в пунктах МАДИ по следующим адресам:

проезд Одоевского, напротив владения 3 (круглосуточно);

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно);

улица Вагоноремонтная, дом 4А (круглосуточно);

проезд Дубовой Рощи, владение 7А (с 10:00 до 22:00).

закрыт

с 08:00 до 20:00

круглосуточно и без выходных.

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Сервисный центр "Московский транспорт" по адресу улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1, в эти даты будет. В остальные дни разрешение на возврат машины там будут выдавать. При этом вернуть эвакуированный автомобиль со спецстоянки можно будет в любой день – они работают