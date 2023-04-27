График работы Московской канатной дороги изменится в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московская канатная дорога изменит режим работы в предстоящие майские праздники. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".

"Совершить прогулку над Москвой-рекой 1 мая можно с 10:00 до 23:00 по тарифам выходного дня. 2 мая канатка откроется с 16:00 из-за проведения еженедельной профилактики после выходных", – уточняется в публикации.

Также отмечается, что 8 мая воздушная трасса будет работать с 10:00 до 23:00 по тарифам выходного дня.

Ранее сообщалось, что в дни майских праздников, 1, 8 и 9 мая, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. При этом автостоянки со шлагбаумами продолжат работать по стандартным тарифам.

По случаю праздничных дней россиян ожидают длительные выходные. Они продлятся с 29 апреля по 1 мая включительно, а после – с 6 по 9 мая. Две рабочие недели сократятся на один и два дня соответственно.



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