График работы медицинских учреждений Москвы изменится в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В период праздничных выходных по случаю Дня Весны и Труда и Дня Победы изменится график работы столичных медицинских учреждений. Об этом сообщается на сайте Депздрава Москвы.

Так, отделения помощи на дому для взрослых будут работать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая с 09:00 до 18:00.

Кабинеты ОРВИ и травматологические пункты будут принимать пациентов в часы работы поликлиник. Круглосуточные пункты и центр телемедицины продолжат работу в прежнем формате.

Детские поликлиники будут принимать москвичей 29 апреля и 9 мая с 09:00 до 15:00. Медицинская помощь для детей на дому будет доступна с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая с 09:00 до 15:00 с приемом вызовов до 14:30.

Кабинеты ОРВИ будут открыты с 29 по 1 мая и с 6 по 9 мая с 09:00 до 15:00. Детские травматологические отделения будут работать с 08:00 до 22:00.

Пройти вакцинацию от коронавируса в поликлиниках можно будет 29 апреля и 6 мая с 09:00 до 18:00, а 30 апреля, 1 и 7–9 мая – с 09:00 до 16:00. В ГУМе пункт вакцинации будет работать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая по обычному графику, с 10:00 до 21:00.

Прием пациентов в женских консультациях 29 апреля и 6 мая будет вестись с 09:00 до 15:00, а 30 апреля, 1 и 7–9 мая – с 09:00 до 16:00.

До этого стало известно, что 1 и 9 мая не будут работать отделения "Почты России". Круглосуточные пункты в Москве и Санкт-Петербурге продолжат принимать посетителей в прежнем режиме работы. 8 мая почтовые отделения, за исключением круглосуточных, будут работать по графику воскресенья.

