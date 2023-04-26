Расписание поездов временно изменится на МЦД-1 с 29 апреля

Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов изменится на МЦД-1 с 29 апреля по 8 мая из-за подготовки к открытию МЦД-4. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в указанный период не будет движения между Белорусским и Савеловским вокзалами. 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая в промежутке между 10:00 и 13:00 поезда не будут ходить между Савеловским вокзалом и Лобней, в остальное время в эти дни интервалы следования увеличат до 1,5 часа, а с 1 по 5 мая они составят 30 минут. Часть поездов отменят.

С 29 апреля до 1 мая и с 6 до 8 мая на Савеловском направлении также поочередно будут закрываться главные пути на участке от станции Бескудниково до станции Марк.

Что касается Белорусского направления, то там поезда не будут останавливаться на станциях Беговая и Тестовская. В пиковое время интервалы составят 20 минут, а в остальное – от 30 до 40 минут. Часть поездов отменят.

29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая часть аэроэкспрессов в Шереметьево отменят, для остальных же будут увеличены интервалы следования. Добраться до аэропорта можно будет с помощью автобуса № 1195, который отходит от станции метро "Ховрино". С 29 апреля по 7 мая будут ходить только от и до Савеловского вокзала.

Ранее Рижский вокзал временно приостановил работу с пассажирами. Доступ в некоторые помещения вокзала, такие как зал ожидания, кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт, будет закрыт в период с 24 апреля по 31 августа. В это время там пройдут работы по строительству и реконструкции инфраструктуры, необходимые для запуска МЦД-4.

