Собянин рассказал, как московские специалисты обеспечивают сохранность Вечного огня

Фото: телеграм-канал ''Сергей Собянин. Личный блог''

Сохранность Вечного огня, который горит в Москве уже больше 55 лет, является важной задачей столичных властей, поэтому его регулярно обслуживают наиболее опытные специалисты "Мосгаза". Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня, в День защитника Отечества, мы возлагаем цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. <...> Вечный огонь был зажжен в 22-ю годовщину Победы 8 мая 1967 года... <...> Все это время обеспечение его сохранности является предметом особой заботы правительства Москвы", – написал он.

Мэр напомнил, что пламя в Вечном огне поддерживает специально разработанная горелка, которая не позволяет огню потухнуть в любую непогоду. При этом ее работу проверяют ежедневно. Обычно это делают поздно вечером, однако в праздничные дни процесс проходит в торжественной обстановке.

В рамках профилактики огонь с помощью копии исторического факела, которым он был зажжен в 1967 году, временно переносят на другую горелку, затем звезду приподнимают, чистят, при необходимости меняют оборудование. В силу почетности эту работу проводят наиболее опытные специалисты.

Градоначальник также рассказал, что в "Мосгазе" разработали специальные факелы, которые позволяют переносить частички огня на другие воинские мемориалы. С их помощью, например, былы зажжены Вечные огни в Туле, в Главном храме ВС РФ в парке "Патриот", а в 2022 году таким образом пламя доставили к мемориалу "Саур-Могила" в ДНР.

"Вечный огонь... Волнующий, напоминающий о прошлом и объединяющий нынешнее поколение граждан России. С Днем защитника Отечества, дорогие москвичи!" – подытожил мэр.

Ранее в четверг Владимир Путин приехал в Александровский сад, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены по случаю празднования Дня защитника Отечества. После этого президент некоторое время постоял молча, почтив память всех погибших защитников Родины.



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