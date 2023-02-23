Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества. По словам мэра, сегодня этот праздник приобретает особое значение.

"Уважаемые москвичи – ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества", – написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в текущих условиях этот день имеет особый смысл, поскольку российские войска, проявляя мужество и героизм, сражаются за безопасность и суверенитет своей Родины, несут мир новым регионам РФ.

Он пожелал российским мужчинам сил, бодрости духа, а также успехов в выполнении боевых задач по защите страны.

"Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны!" – подытожил мэр.

Ранее с праздником ветеранов ВОВ и участников СВО поздравил Владимир Путин. Он назвал День защитника Отечества всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота, а также нерушимую связь всех поколений защитников родины.



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