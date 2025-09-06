В Подмосковье начался сезон сбора грибов

В Подмосковье начался сезон тихой охоты. Хорошая погода после обильных дождей создала идеальные условия для роста грибов. Опытные грибники возвращаются из лесов с полными корзинами подберезовиков, подосиновиков и вешенок.

Экологи и специалисты советуют собирать только те грибы, в которых есть стопроцентная уверенность. Ошибка может привести к отравлению или крупному штрафу: за сорванные краснокнижные виды придется заплатить до пяти тысяч рублей, а при умышленном сборе – до миллиона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.