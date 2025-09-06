В Турции россияне массово заболели неизвестной инфекцией

В Турции десятки российских туристов во время отдыха на пляжах заразились неизвестной инфекцией. Симптомы проявляются внезапно: температура, слабость, рвота, диарея и обезвоживание. Среди возможных причин специалисты называют бактерию вибрио – возбудителя холеры.

Врачи предупреждают, что болезнь опасна резким обезвоживанием. При этом официально вспышку холеры не подтверждают: по данным сервисных медицинских компаний и туристической отрасли, количество обращений не выше прошлогоднего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.