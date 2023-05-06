Москвичам рассказали о графике работы банков 8 и 9 мая. Сбербанк 8 и 9 мая откроет только дежурные отделения. "Альфа-Банк" сегодня и завтра работает по обычному графику. 8 мая клиентов примут только те отделения, которые открыты по выходным. 9 мая все офисы будут закрыты.

"ВТБ" 6 и 7 мая работает по привычному графику, а в понедельник и вторник откроются только дежурные отделения банка. У "Райффайзена" 6 мая обычное субботнее расписание, а завтра и послезавтра – выходные. "Газпромбанк" 8 мая откроет дежурные отделения, а 9 мая будут закрыты все офисы.

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