Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Общество

Москвичам рассказали о графике работы банков 8 и 9 мая

Москвичам рассказали о графике работы банков 8 и 9 мая

Москвичи могли наблюдать полутеневое лунное затмение

Москвичам рассказали, какой розжиг не испортит вкус шашлыка

В столице распустились яблони на Хитровской площади

В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах

Электросамокаты хотят убрать с улиц Москвы

В Москве состоится прощание с Валентином Юдашкиным

В России акция "Бессмертный полк" пройдет в непривычном формате

Акция "Бессмертный полк" прошла в Японии

Памятник Благодарности Красной армии сняли в Польше

Москвичам рассказали о графике работы банков 8 и 9 мая. Сбербанк 8 и 9 мая откроет только дежурные отделения. "Альфа-Банк" сегодня и завтра работает по обычному графику. 8 мая клиентов примут только те отделения, которые открыты по выходным. 9 мая все офисы будут закрыты.

"ВТБ" 6 и 7 мая работает по привычному графику, а в понедельник и вторник откроются только дежурные отделения банка. У "Райффайзена" 6 мая обычное субботнее расписание, а завтра и послезавтра – выходные. "Газпромбанк" 8 мая откроет дежурные отделения, а 9 мая будут закрыты все офисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика