В Москве стали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Злоумышленники начали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве. Об этом РИА Новости сообщили представители кикшеринговых сервисов.

"С каждым случаем размещения несанкционированной информации работает служба безопасности сервиса. Напоминаем пользователям, что сканировать QR-код перед началом поездки необходимо только через приложение сервиса", – сообщили в пресс-службе сервиса Whoosh.

Случаи мошенничества также заметили представители сервиса "Юрент". Они сочли подобное актами вандализма и пояснили, что при обнаружении подобных стикеров сотрудники-скауты оперативно удаляют их.

Аналогичным образом высказались и в "Яндекс Gо", порекомендовав клиентам быть более внимательными и сканировать QR-коды только через приложение.

Ранее в Госдуме предложили поднять минимально допустимый возраст пользования электросамокатами до 16 лет. По словам инициатора, опасность, которую представляют управляющие электросамокатами, аналогична той, которую несут автомобилисты и мотороллеры. Сейчас минимальный возраст пользования СИМ составляет 14 лет.



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