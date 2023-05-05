Сенатор предложил повысить штрафы за нарушения на электросамокатах в десять раз

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов необходимо увеличить в 10 раз, так как сумма в 1,5 тысячи рублей за нарушение не соответствует нынешним реалиям. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

"Сейчас максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение составляет не более 1 500 рублей – возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз", – приводит его слова РИА Новости.

Сенатор заявил, что для этого будет необходимо внести изменения в статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и выделить ответственность для водителей электросамокатов в части увеличения штрафов.

По мнению Шейкина, правовое регулирование электросамокатов требует увеличить штрафы за правонарушения, совершенные их водителями.

Ранее в Госдуме предложили запретить пользоваться электросамокатами подросткам до 16 лет. По мнению депутата Дмитрия Гусева, опасность, которую представляют управляющие электросамокатами, аналогична той, которую несут автомобилисты и мотороллеры.

Депутаты Госдумы предложили запретить пользоваться электросамокатами подросткам до 16 лет