Новым регионам РФ временно разрешили вводить табачную продукцию в оборот без маркировки

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Правительство РФ временно разрешило вводить в оборот табачную продукцию без специальной маркировки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввод в оборот табачной и никотинсодержащей продукции на территориях новых субъектов РФ без маркировки <...> и соответствующей передачи сведений в информационную систему мониторинга может осуществляться до 1 января 2024 года", – говорится в документе.

Что касается других товаров, подлежащих маркировке, то в указанных субъектах РФ они могут вводиться в оборот, находиться в нем и выводиться из него без необходимости передачи соответствующих сведений в мониторинговую систему до 1 апреля 2025 года.

Ранее, 1 апреля, в России вступила в силу обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Таким образом планируется бороться с контрафактом среди подобного рода товаров.

