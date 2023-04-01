В России вступила в силу обязательная маркировка пива в кегах

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

В России с 1 апреля вступила в силу обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С 1 октября этого года подобная мера также затронет аналогичные напитки в стеклянной и ПЭТ-таре.

Таким образом планируется бороться с контрафактом среди подобного рода товаров. При этом, по подсчетам экспертов, стоимость пива после введения маркировки практически не изменится.

Так, по расчетам НИФИ Минфина России, вклад маркировки в рост себестоимости пива не превысит 0,43% за шесть лет.

Ранее россиянам рассказали о нескольких важных нововведениях, которые вступят в силу в стране с апреля 2023 года. Они коснутся в том числе пенсионеров, владельцев недвижимости и пошлин на товары из-за границы.

До этого замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева сообщила, что с 1 октября текущего года в России может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов).

В России вступят в силу ряд новых законов с 1 апреля

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