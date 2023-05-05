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Новые велопарковки появятся на причалах в Москве

Новые велопарковки появятся на причалах в Москве

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В столице станет удобнее пересаживаться с велосипеда или самоката на речной транспорт – появятся 100 новых велопарковок на причалах. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, парковки нового типа уже разместились на Южном речном вокзале.

Теперь велопарковки появятся на причале "Сердце Столицы", Киевском, ЗИЛ и других. Они будут рассчитаны на 200 велосипедов или 400 самокатов. Там можно будет оставить не только арендованный, но и личный двухколесный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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