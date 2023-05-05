Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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11:15

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Несколько станций метро в центре Москвы закроют на выход 7 и 9 мая

Несколько станций метро в центре Москвы закроют на выход 7 и 9 мая

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Ряд станций метро в центре Москвы закроют для выхода пассажиров утром 7 и 9 мая. Об этом сообщает Дептранс.

Ограничения могут ввести и на других платформах. Пока в списке станции "Боровицкая", "Арбатская", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", а также "Охотный Ряд", "Театральная" и "Площадь Революции". Ограничения могут ввести также на "Маяковской", "Пушкинской", "Тверской" и других станциях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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