Несколько станций метро в центре Москвы закроют на выход 7 и 9 мая

Ряд станций метро в центре Москвы закроют для выхода пассажиров утром 7 и 9 мая. Об этом сообщает Дептранс.

Ограничения могут ввести и на других платформах. Пока в списке станции "Боровицкая", "Арбатская", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", а также "Охотный Ряд", "Театральная" и "Площадь Революции". Ограничения могут ввести также на "Маяковской", "Пушкинской", "Тверской" и других станциях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.