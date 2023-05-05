Собянин рассказал о программе ЦППК ко Дню Победы для пассажиров пригородных поездов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) представила программу для пассажиров ко Дню Победы. В нее вошли виртуальная фотовыставка, письма красноармейцев и "Гудок Победы", написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Виртуальную 3D-галерею можно будет увидеть 9 мая на станциях Окружная и Печатники. В дополненной реальности пассажиры ЦППК рассмотрят снимки советских фотографов из уникальной коллекции "Великие испытания – Великая Победа". Многие из них никогда не публиковались", – отметил он.

Пассажиры также 9 мая смогут получить памятные открытки с фрагментами писем красноармейцев. Их будут вручать при покупке билета на основных вокзалах Москвы: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Ярославском, Савеловском и на станции Тушинская.



Кроме того, в полдень 9 мая машинисты традиционно подадут звуковой сигнал в рамках Всероссийской акции "Гудок Победы".

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что театры Москвы проведут программу в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Гости и жители столицы смогут увидеть более 100 спектаклей и концертов, большинство из которых состоятся 9 мая.

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