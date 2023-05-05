Стелы с информацией о проекте "Лица Победы" разместят на улицах Москвы

Фото: сайт мэра и правительства Москвы

В Москве появятся информационные стелы с информацией о проекте "Лица Победы" и QR-кодом, ведущим на официальный сайт. Об этом сообщается на сайте проекта.

Они будут размещены в городе с 6 по 9 мая.

Принять участие в проекте может любой желающий, у кого сохранились фотографии времен войны, загрузив их на сайт.

Ранее сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева предложила провести акцию в других форматах. Цунаева призвала разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

Россиянам рассказали, как можно принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2023 году