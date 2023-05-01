В России и за рубежом стартовала акция "Стена памяти" в преддверии Дня Победы

Фото: телеграм-канал "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"

В России и за рубежом стартовала акция "Стена Памяти" – это один из новых форматов "Бессмертного полка". Об этом сообщается на сайте движения "Волонтеры Победы".

Акция пройдет во всех субъектах России, а также в зарубежных странах. В городах, селах и муниципалитетах будут установлены стенды, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего героя, который ежегодной проносит в шествии "Бессмертный полк", с указанными ФИО, званием и годами жизни.

После 9 мая все собранные материалы и фотографии передадут в архивы, музеи, в том числе и во всероссийский исторический депозитарий "Лица Победы", который создает музей Победы.

"Наша акция – это возможность собраться всей семьей, с самими близкими, достать старые фотографии и медали наших родных героев, рассказать детям их историю победы. И принести их портрет вместе с земляками, чтобы почтить память каждого. И как бы кто ни пытался, эта нить памяти никогда не прервется", – рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Ранее сообщалось, что выставка "Они сражались за Родину!" в честь участников Великой Отечественной войны состоится на Арбате с 3 по 31 мая. На выставке будут представлены портреты разведчиков и контрразведчиков, летчиков, тружеников тыла и простых солдат.

До этого Ольга Занко сообщила, что акция "Бессмертный полк" состоится в смешанном формате. Подобное решение было принято, чтобы как можно больше людей смогли подобрать себе наиболее удобный формат, подчеркнула она.

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