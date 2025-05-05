Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 07:45

Общество

Акция "Бессмертный полк" прошла в Аргентине, Индии и Нидерландах

Акция "Бессмертный полк" прошла в Аргентине, Индии и Нидерландах

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Акция "Бессмертный полк" прошла в Аргентине, Индии, Нидерландах, Китае, США и Венесуэле. В шествии в Буэнос-Айресе приняли участие посол России, руководство дипмиссий нескольких стран, преподаватели и учащиеся школы при российском представительстве.

В Калькутте участники акции, кроме портретов своих родных, пронесли точную копию Знамени Победы, сделанную вручную. В центре Амстердама состоялся концерт песен времен Великой Отечественной войны, а в Пекине более тысячи человек прошли с красными знаменами под музыку военных лет.

В Вашингтоне шествие состоялось впервые с 2019 года. Участники возложили цветы к памятной надписи "Мурманск" и барельефу "Встреча на Эльбе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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