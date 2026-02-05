Работников предупредили о риске лишиться оплаты из-за чаепитий и перекуров

Работодатель имеет право не оплачивать время, которое сотрудник потратил на длительные перекуры, чаепития, опоздания и другие несанкционированные перерывы. Об этом сообщила эксперт в сфере трудового права Татьяна Голубева.

При этом Трудовым кодексом России установлены обязательные перерывы для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до 2 часов, точное время которых фиксируется в локальных актах компании. Сотрудник может использовать это время по своему усмотрению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.